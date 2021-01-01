  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعلان عن إطلاق مشروع لحفظ التراث الثقافي بمنحة من مؤسسة (ألِف)

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن إطلاق مشروع لحفظ التراث الثقافي بمنحة من مؤسسة (ألِف)



رام الله / سما /

 أعلن المتحف الفلسطيني، ومتحف فكتوريا وألبرت البريطاني، أحد أكبر متاحف العالم في الفنون والتصميم، عن أوّل تعاون بينهما، مُتمثّلًا في إطلاق مشروع لتطوير قدرات فريق المجموعات في المتحف الفلسطيني، وإنشاء أوّل ستوديو لترميم المنسوجات في فلسطين، بهدف توثيق وحفظ التراث المادّي الفلسطيني المُهدّد، وتحديدًا قطع التطريز بما فيها الأثواب الفلسطينية المطرزة.

ويأتي هذا المشروع تزامنًا مع قرار اليونسكو بإدراج التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي العالمي غير المادي.

يُنفّذ هذا المشروع، وفق بيان للمتحف الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ابتداءً من كانون الثاني 2022، ويستمرّ حتّى كانون الأول 2023، بتمويل من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف)، وبمنحة قدرها 484،298 دولارا أميركيا.

وسيبدأ المشروع ببناء أوّل ستوديو لترميم التطريز/ المنسوجات في فلسطين، في مقرّ المتحف الفلسطيني، تحت إشراف خبراء من متحف فكتوريا وألبرت، كما سيحظى فريق المجموعات في المتحف بفرصة تدريبيّة في متحف فكتوريا وألبرت في لندن في ترميم المنسوجات وإدارة المجموعات.

ويطمح المتحف، وفق بيانه، من خلال هذا الاستوديو إلى توفير أفضل الطُّرق والممارسات لحفظ التطريز للمتاحف والمقتنين والمهتمّين في فلسطين.

كما سيمكّن هذا المشروع المتحف الفلسطيني من توثيق وحفظ وترميم مجموعته الدائمة، والتي تشمل مجموعة قيّمة من الأثواب المُطرّزة الفلسطينيّة وإكسسواراتها، تبرّعت بها سيّدات فلسطينيّات وعربيّات- أميركيّات، من لجنة الحفاظ على التراث الفلسطيني (CPPH)، وسيّدة من فرنسا.

هذا ويرافق المشروع، كما أورد البيان، برنامج عام وتعليمي موجّه للجمهور العام، يهدف إلى رفع الوعي حول مُمارسات حماية وحفظ التراث الثقافي في فلسطين، من خلال سلسلة من ورش العمل المُتخصّصة والمحاضرات والجولات، وغيرها.

وضمن هذا السياق، أعربت مدير عام المتحف الفلسطيني، عادلة العايدي، عن سعادتها بالمنحة السخيّة التي قدّمتها مؤسّسة (ألِف)، وعن بدء الشراكة القيّمة مع متحف فكتوريا وألبرت، مُضيفة: “هذه المنحة هي إضافة نوعيّة لعمل المتحف الفلسطيني في الحفاظ على التراث الفلسطيني المادّي، خاصّة بعد قرار اليونسكو باعتماد فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي غير المادي العالمي. بالنسبة إلينا، فإنّنا نولي اهتمامًا كبيرًا للتطريز كأحد أهمّ مكوّنات التراث الثقافي الفلسطيني، ونظّمنا في المتحف، حتّى الآن، عدّة معارض ومشاريع حول التطريز وقيمته الفنيّة والتاريخيّة، ومع وجود مجموعة دائمة قيّمة من الأثواب، فإنّ تعزيز ثقافة الحفاظ عليها وترميمها باحترافيّة هو قيمة إضافيّة لعمل المتحف، وهذه المنحة ستمكّننا من الاختصاص في هذا المجال، وتقديم مساهماتنا في الحفاظ على تراثنا المادّي على نطاق أوسع من مجموعتنا الدائمة”.

من ناحيتها، قالت مديرة رعاية المجموعات في متحف فكتوريا وألبرت كيت بارسونز: “يسعدنا هذا التعاون مع المتحف الفلسطيني، ومشاركة المعرفة وتطوير الخبرات في الحفاظ على المنسوجات ومُمارسات إدارة المجموعات، ونتطلّع إلى الترحيب بفريقهم في متحف فكتوريا وألبرت في لندن، ودعم المتحف الفلسطيني في تخطيط وتطوير مرافقه الخاصّة بهذا المشروع القيّم، الذي سيعمل على حماية التراث الثقافي المادّي الفلسطيني”.

#المتحف الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

تهديد باغتيال العاروري.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع الوفد المصري بقادة الفصائل

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية ومثيرة"

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

أريحا: وفاة شاب متأثرا بإصابته إثر ملاحقته من أجهزة السلطة

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع "جيك سوليفان": البدء بعملية سياسية مرتبطة بخطوة إسرائيلية

يافا-نكبة-مهجرين-1

هآرتس تتساءل: ماذا لو كشفت إسرائيل الستار عن أرشيفها لعام 1948؟

61c3420242360471d250a2aa

الجعفري يتحدث عن علاقة سوريا مع حماس.. ويتهم قطر بعرقلة مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة العربية

بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

مواجهات-1-730x438

صحيفة إسرائيلية: الضفة الغربية على مرمى حجر من انتفاضة أخرى

الاتصالات الفلسطينية