لجنة التنسيق الفصائلي بمحافظة نابلس تقرر غدا يوم غضب تصديا للمستوطنين

نابلس / سما /

دعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الى يوم غضب ونفير غدا الخميس ، وذلك من أجل التصدي لهجمات المستوطنين الذي يحاولون فرض الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني.

ووفقا للدعوة فإنها ستشمل مسيرة غدا في أراضي برقة شمال نابلس.

ودانت اللجنة عربدة المستوطنين وهمجيتهم، والتي استهدفت العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، في محافظة نابلس وباقي محافظات الوطن.

وشددت اللجنة على ضرورة الوقوف في وجه المستوطنين في بلدة برقه ، داعية إلى التواجد الساعة الواحدة، ردا على ما يسمى مسيرة الاستيطان.

ووجهت اللجنة نداء الى كل الجماهير الفلسطينية من أجل النفير واشعال الأرض تحت اقدام الغزاة.