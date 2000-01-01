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الشرطة الإسرائيلية تنشر 2000 عنصر لتنفيذ لوائح كورونا

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تنشر 2000 عنصر لتنفيذ لوائح كورونا



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء)، أنها ستنشر قرابة 2000 ضابط شرطة، يضاف إليهم 1500 مفتش من السلطات المحلية، في إطار المهمة التي قررها مجلس الوزراء بشأن إنفاذ اللوائح لمواجهة كورونا.
 
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن هذه مضاعفة الأعداد أربعة أضعاف ما يتم تشغيله يوميًا، عندما يتم نشر حوالي 500 ضابط شرطة يوميًا للتعامل مع لوائح كورونا.
 
وسيتمركز ضباط الشرطة في مراكز التسوق وقاعات الحفلات والمطاعم المفتوحة لجمهور كبير والنوادي والحانات وما إلى ذلك.
 
وأوضحت أنه بعد توقع حدوث 10 آلاف إصابة بمتغير أوميكرون قررت الحكومة أنه في الأسبوعين المقبلين حيث ستقام احتفالات عيد الميلاد ، ستتم زيادة إنفاذ السلطات في كل ما يتعلق بالعلامة الخضراء والبنفسجية.
 
وبحسب ما هو معروف يتواجد ما بين 700 و 800 مريض أو معزول كل يوم في إسرائيل.

#الشرطة الإسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

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