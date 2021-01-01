لائحة اتهام ضد قائد بالجيش صوّر مجندات في أوضاع محرجة

القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد المقدم في الجيش الإسرائيلي دان شاروني لارتكاب أفعالا مخلة بتصوير المجندات في وضعيات محرجة.



وتتضمن لائحة الاتهام ضد شاروني وفق "معاريف" سلسلة من الجرائم التي تنطوي على انتهاك الخصوصية، والأفعال غير اللائقة، والاقتحام غير القانوني لمواد الكمبيوتر، وتعطيل مهام ضابط الشرطة العسكرية وسوء السلوك.



وأوضحت أنه في القضية هناك 49 ضحية من الإناث والذكور، من بينهم 40 عسكريا وجنديا في الجيش وتسعة مدنيين حيث قام شاروني بالتقاط صور ومقاطع فيديو لهم في أوضاع مخلة بالآداب واحتفظ بها في وسائط تخزين محمولة لديه.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش يأخذ تصرفات الضابط على محمل الجد، مثله مثل أي اعتداء جنسي آخر، وسيواصل العمل للقضاء على الظاهرة من صفوفه، ويساند ضحايا الجريمة".



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عزل شاروني من منصبه مطلع ديسمبر، بناء على الجريمة التي تورط بها.