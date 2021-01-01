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بدء استخدام الطائرات المسيرة في خدمات التوصيل بإسرائيل

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء استخدام الطائرات المسيرة في خدمات التوصيل بإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

بدأ في إسرائيل مشروع "التوصيل" عبر الطائرات المسيرة في مرحلته الرابعة والذي بدأ رحلاته لأول مرة فوق المناطق الحضرية في إسرائيل في كانون الثاني (يناير) 2021.
 
وذكر موقع "إسرائيل ديفينس" إن 5 شركات إسرائيلية حصلت على رخصة استخدام الطائرات المسيرة بموافقة سلطة الابتكار.
 
وأوضح أنه ابتداءً من يوم الأحد الماضي 19 ديسمبر ولمدة أسبوعين ، من المتوقع أن تقوم الشركات المشاركة برحلات جوية ليلا ونهارا في منطقتي غوش دان ويروحام لاستيعاب الطائرات في المهام الروتينية والأساسية والإسعافات الأولية، وتوقعات بأكثر من ذلك. 
 
ويأتي إدخال الطائرات المسيرة لإثبات القدرة على المساعدة في نقل البضائع الصغيرة في مراكز المدن من خلال تمهيد طرق افتراضية لها.
 
ونبه الموقع أن الدراسات أفادت بأن 20٪ من مشكلة الازدحام في مراكز المدن ترجع إلى حركة البضائع الصغيرة، لذا فإن تشغيل الطائرات الصغيرة يمكن أن يساعد في كلا الجانبين - سواء من حيث المراقبة والتحليل أو في الجانب التشغيلي لإنشاء طرق نقل جديدة من شأنها أن تخفيف الأحمال الموجودة.
 
وتم إنشاء مشروع الطائرات الوطنية الإسرائيلية بالتعاون بين هيئة الابتكار ووزارة النقل (عبر طرق أيالون السريعة) وهيئة الطيران المدني (RTA) وهيئة النقل الذكية، بهدف تعزيز استخدامها من أجل الصالح العام لتقليل الازدحام على الطرق، حيث يتم إدارة الطرق الجوية على الصعيد الوطني لنقل الأدوية واللقاحات والفحوصات والمعدات الطبية والتسليم في سوق التجزئة وغير ذلك.

#اسرائيل #الطائرات المسيرة

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