حماس: نعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية في الجزائر

الجزائر /سما/

أكد قيادي في حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن حركته تعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية المزمع في الجزائر.

جاء هذا على هامش ندوة نقاشية بشأن القضية الفلسطينية نظمتها صحيفة "الحوار" في العاصمة الجزائرية، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال رئيس الدائرة السياسية في الحركة، سامي أبو زهري، إن حماس رحبت بدعوة الرئيس عبد المجيد تبون، لعقد مؤتمر للفصائل في الجزائر.

وأكد، أن حركته ستعمل على إنجاح هذا المؤتمر بكافة الجهود الممكنة، لافتا إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة الترتيبات التي تضمن إنجاح المؤتمر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الجزائري عزم بلاده استضافة مؤتمر "جامع للفصائل الفلسطينية" قريبا، وكذلك منح شيك بـ 100 مليون دولار لدولة فلسطين، وتخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين.

وعقب الإعلان عبرت حركة "حماس عن ترحيبها بهذه الخطوة، وقال عضو دائرة العلاقات الوطنية في الحركة، إبراهيم المدهون إن "الحركة تقدر أي جهد عربي لدعم مصالح الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة".

