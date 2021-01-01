بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

القدس المحتلة / سما /

تصنف القوة الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 19 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وهو ما جعل قائدها الجديد يصرح باستعداد الطائرات الإسرائيلية لضرب إيران في أي وقت.

وقال تومر بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن "بلاده قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا، إذا لزم الأمر".

ولفت بار، إلى أن تل أبيب جهزت مقاتلات "إف - 35" الشبحية لهذه المهمة، إضافة إلى آلاف الصواريخ الاعتراضية لحماية إسرائيل.

ما هي قدرات القوات الجوية الإسرائيلية؟

تمتلك القوات الجوية الإسرائيلية 595 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 19 عالميا، بحسب تقرير عن سلاح الجو الإسرائيلي، نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

تضم القوات الجوية الإسرائيلية 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و23 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري.

ويصل عدد طائرات التدريب في القوات الجوية الإسرائيلية إلى 154 طائرة، إضافة إلى 23 طائرة مهام خاصة و11 طائرة تزود بالوقود في الجو.

ويصل عدد المروحيات في القوات الجوية الإسرائيلية إلى 128 مروحية بينها 48 مروحية هجومية. سبوتنيك

