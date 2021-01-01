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طهران ترد على بيان دول الخليج وبريطانيا: مزاعم لا أساس لها من الصحة

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران ترد على بيان دول الخليج وبريطانيا: مزاعم لا أساس لها من الصحة



طهران /سما/

رفضت طهران "المزاعم" التي جاءت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، وقالت إنها "مكررة ولا أساس لها من الصحة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن ما جاء في البيان حول إيران يمثل "خطوة في اتجاه محاولات بعض المراكز المعروفة التي تخشى أجواء التفاعل والتعاون بين دول المنطقة، لبث الفرقة بين تلك الدول".

ونقلت الخارجية الإيرانية عن زاده أنه "على عكس المزاعم المذكورة في البيان والتي لا أساس لها من الصحة، فإن إيران ملتزمة دائما بتعهداتها بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات، وفي نفس الاطار ستتمتع بفوائد الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

ووصف خطيب زاده الدول الغربية بأنها "تعد عنصرا أساسيا في خلق التوتر والتسبب بكوارث إنسانية في المنطقة من خلال تصدير كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة إلى بعض دول المنطقة".

وكان بيان مشترك عن دول "مجلس التعاون الخليجي" وبريطانيا دعا إيران إلى تجنب دفع المنطقة إلى أزمة، ووصف البيان المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الإيراني بأنه "فرصة أخيرة" وقالوا إن على إيران أن تغتنمها، وتتجنب دفع المنطقة إلى أزمة.

وجاء ذلك في ختام اجتماع ضم وزراء خارجية دول المجلس، مع وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس.

#ايران #مجلس التعاون الخليجي #بريطانيا #دول الخليج

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