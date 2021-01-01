القضاء الإيراني يكشف أدلة جديدة تتعلق باغتيال قاسم سليماني

طهران /سما/

كشف القضاء الإيراني أدلة جديدة تتعلق بعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني.

وقال غريب عبادي أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية، إنه تم تقديم قرابة 300 صفحة من الوثائق الإيرانية حول قضية اغتيال سليماني ورفاقه إلى الأطراف العراقية.

وأوضح أن "القضاء الإيراني أصدر قرارات التمثيل القضائي لنحو 129 متهما. واليوم قمنا بتزويد القضاء العراقي بنتائج تحقيقاتنا بخصوص 63 شخصا و7 كيانات حيث تم تقديمها بوثائق مكونة من 300 صفحة".

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد قتل مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير 2020.