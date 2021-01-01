محافظ طولكرم يكرم المعلمة نبأ خندقجي لحصولها على لقب معلم فلسطين 2021

طولكرم / سما /

كرم محافظ طولكرم عصام أبو بكر، المعلمة نبأ خندقجي (أبو زيتون) من مدرسة ذكور دير الغصون الأساسية والحائزة على لقب معلم فلسطين لعام 2021، خلال حفل نظمته بلدية دير الغصون، شمال طولكرم.

ونقل المحافظ أبو بكر للمعلمة الخندقجي تهاني الرئيس محمود عباس، ومباركته حصولها على لقب معلم فلسطين لهذا العام، مثنيا على أهمية هذا الإنجاز الكبير الذي يعد محطة جديدة من محطات التميز والإبداع على مستوى المحافظة، موضحا أن المعلمة نبأ قدمت نموذجا راقيا لمجتمعنا الفلسطيني ولمحافظة طولكرم، ولبلدة دير الغصون، من خلال ما حققته بفعل إرادتها وإصرارها لتقديم نماذج يفتخر بها بتعليم طلبتنا.

وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم بطولكرم وكافة مكونات العملية التعليمية على ما حققوه في الفترة الأخيرة من إنجازات ونتائج يفتخر بها على المستوى التعليمي، والمثابرة في هذا المجال لخدمة طلبتنا، شاكرا بلدية دير الغصون على تنظيم حفل التكريم هذا تقديرا للمعلمة الخندقجي.

وأشار مدير عام التربية والتعليم بطولكرم سائد قبها إلى أهمية ما حققته المعلمة نبأ الخندقجي التي تستحق كل التقدير والاحترام على ما حققته، ضمن مسيرة طويلة تضاف لمحافظة العلم والإبداع، موضحاً أن التربية والتعليم تعمل بجد وبجهد كبيرين لتحقيق التميز بالأداء بالعملية التعليمية بكافة أركانها وبالاعتماد على مرتكزاتها الأساسية لخدمة طلبتنا وطالباتنا أجيال المستقبل القادم والواعد.

من جانبه، ألقى رئيس بلدية دير الغصون كفاح الشولي، كلمة عبر فيها عن التقدير والمباركة للمعلمة الخندقجي على تحقيقها هذا الإنجاز بحصولها على لقب معلم فلسطين لعام 2021، متحدثاً عن اهتمام البلدية بالعلم والتعليم ومدارس البلدة، وتنظيم هذا الحفل تحت رعاية المحافظ أبو بكر وبمشاركته.

بدورها، عبرت المعلمة الخندقجي عن شكرها وتقديرها للمحافظ أبو بكر ولبلدية دير الغصون، ولمديرية التربية والتعليم بطولكرم، ومدرسة دير الغصون الأساسية، ولعائلتها ولكل من ساندها في هذه المسيرة للوصول إلى ما حققته بحصولها على لقب معلم فلسطين الأول، موجهة العديد من النصائح التي من شأنها أن تحفز الطلبة وجميع أركان العملية التعليمية لتحقيق الأفضل دائماً.

وفي ختام حفل التكريم، سلم كل من المحافظ أبو بكر ورئيس بلدية دير الغصون وعدد من بلديات الشعراوية، ومدير عام التربية والتعليم، وممثلي المؤسسات، درع التقدير للمعلمة نبأ، تقديرا لها على جهودها وحصولها على هذا اللقب.