  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح تهاجم منصور عباس: تجاوز الخطوط الحمراء ورمى بنفسه في أحضان الصهيونية

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تهاجم منصور عباس: تجاوز الخطوط الحمراء ورمى بنفسه في أحضان الصهيونية



رام الله / سما /

استنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بشدة، مواقف رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الاسرائيلية منصور عباس، التي أعلن خلالها عن موافقته على قانون القومية "يهودية الدولة".

وأكدت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم الأربعاء، خطورة هذه المواقف التي تمس جوهريا بالحقوق الوطنية التاريخية لشعبنا الفلسطيني في فلسطين، معتبرة إياها تساوقا رخيصا مع الرواية الصهيونية التي تحتكر تاريخ فلسطين زورا وبهتانا.

وقالت الحركة إن منصور عباس تجاوز بمواقفه الخطوط الحمراء، مشيرة الى أن قانون "يهودية الدولة" يحصر حق تقرير المصير على أرض فلسطين باليهود، بما يعنيه ذلك من نزع الشعب الفلسطيني من تاريخه وحقه التاريخي في وطنه فلسطين.

وأكدت أن منصور اختار الانسلاخ عن شعبه وقضيته الوطنية، ورمى بنفسه في أحضان الصهيونية، مشيرة الى صمته المريب عن كافة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من استيطان وتهويد، واعتداءات المستوطنين المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى المبارك، وسياسة العقاب الجماعي والحصار على شعبنا.

وقالت "فتح" إن منصور لا يمثل إلا نفسه وإن مصيره ومصير أمثاله من المتخاذلين مزبلة التاريخ، مضيفة أن جماهير شعبنا في داخل أراضي العام 1948 وخارجها ستنبذ وتحاسب هذا المنبوذ بالطرق الديمقراطية، مؤكدة أن منصور والصهيونية من قبله لم ولن تستطيع تغيير الحقيقة التاريخية الساطعة بأن شعبنا الفلسطيني هو صاحب الحق في وطنه التاريخي فلسطين، وفي تقرير مصير على أرضه.

#حركة فتح #منصور عباس

الأكثر قراءة اليوم

تهديد باغتيال العاروري.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع الوفد المصري بقادة الفصائل

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

إيران تعلن عن خطوة ضد السعودية على خلفية وفاة سفيرها في صنعاء

علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية ومثيرة"

كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

أريحا: وفاة شاب متأثرا بإصابته إثر ملاحقته من أجهزة السلطة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مواجهات-1-730x438

صحيفة إسرائيلية: الضفة الغربية على مرمى حجر من انتفاضة أخرى

الدعليس

العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة: تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل شهرياً للأسر الأشد فقراً

الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و 291 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

9282eed8-45a3-4bac-84fe-5364d8a02246

زيارة سوليفان تكشف الخلافات العميقة الأميركية – الإسرائيلية بشأن إيران

الاتصالات الفلسطينية