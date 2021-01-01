السفير حنانيا يطلع وزير الخارجية المالطي على التطورات السياسية والميدانية في فلسطين

فاليتا /سما/

أطلع سفير دولة فلسطين لدى مالطا فادي حنانيا، وزير خارجية مالطا ايفرست بارتولو، على آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين، والتصعيد الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

واستعرض حنانيا خلال اللقاء اعتداء المستوطنين المستمر على أبناء شعبنا، والتنكيل بهم خاصة في القدس المحتلة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث السفير حنانيا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به فلسطين، جراء احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، ووقف المساعدات المقدمة من قبل عديد دول العالم، ما وضع الحكومة الفلسطينية بأزمة اقتصادية خانقة.

وناقش الجانبان المنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من مالطا، ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين يصلون إليها، وتقديم الرعاية الصحية مجانا، وتأمين عمل مناسب لهم، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

وثمن السفير حنانيا دعم الحكومة المالطية المتواصل للقضية الفلسطينية، داعيا وزير خارجية مالطا لاستمرار هذا الدعم والتصويت لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ووعد الوزير المالطي بمتابعة القرارات التي تخص فلسطين والتصويت لصالحها، ودعم مرشحي فلسطين في المنظمات والمؤسسات الدولية.