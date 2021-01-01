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اتحاد كرة القدم يعلن عن تشكيل لجنة لتقييم الحالة الفنية العامة

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد كرة القدم يعلن عن تشكيل لجنة لتقييم الحالة الفنية العامة



رام الله / سما /

 أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن تشكيله لجنة متخصصة لتقييم الحالة الفنية العامة بالاتحاد ووضع آليات لتطوير أركان اللعبة.

وأشار الاتحاد، في بيان، إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في ظل النتائج المتواضعة التي حققتها المنتخبات الوطنية مؤخراً، وكذلك لضمان تحقيق أهداف الاتحاد بما فيها وجود خط لإنتاج كوادر فنية مؤهلة من كلا الجنسين، لافتاً إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها للمكتب التنفيذي للاتحاد.

وأوضح الاتحاد أن اللجنة تتشكل من: المستشار الفني للاتحاد، نهاد صوقار (رئيساً)، وعلي جبريل (مقررا) وعضوية كلٍ من: عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ياسر رضوان، وعضو المكتب التنفيذي عماد عبد الحق، المحاضر مراد بنورة، ومصطفى كنعان، ورانيا فتحي أبو شعبان، وسما لحلوح.

#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

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