محيسن يُعلن تشكيل 40 فريقًا شبابيًا تطوعيًا في غزة

غزة / سما /

أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة في غزة أحمد محيسن، عن تشكيل (40) فريقًا تطوعيًّا بواقع (400) شابٍ وشابةٍ على مستوى محافظات القطاع كافة، بهدف تعزيز العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الهيئة اليوم الأربعاء، لتكريم المجموعات الكشفية على جهودها التي بذلتها في إنجاح الحملة التطوعية "خضراء بسواعد شبابنا"، التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والزراعة.

وقال محيسن: "نسعى من خلال تشكيل الفرق التطوعية، لتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع الفلسطيني عامةً وأواسط الشباب خاصةً، وتعزيز دورهم في الحياة الاجتماعية وتمكينهم من أداء دورٍ مهمٍ ومؤثرٍ في بناء مجتمعهم، ويكونوا دائمًا في الميدان لخدمة المجتمع خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات لمساندة الطواقم المتخصصة".

وأشار إلى أن العام الحالي شهد نشاطًا كبيرًا في العمل التطوعي في قطاع غزة، خاصة خلال العدوان الأخير على غزة وما بعده.

ولفت إلى أنه تم تتويج ذلك مؤخرًا بإقرار لائحة لتنظيم العمل التطوعي في المؤسسات الحكومية وتنظيم العلاقة بين المؤسسات والمتطوعين والمحافظة على حقوقهم، مؤكدًا أن المراكز الشبابية تُعد حاضنة مهمة للعمل الشبابي.

وبين أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالعمل التطوعي من خلال خططها المستقبلية، داعيًا المراكز الشبابية إلى تقديم الأفكار والمقترحات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل التطوعي وتشجيع الشباب على الانخراط في التطوع والنشاط المجتمعي.

وفي كلمةٍ عن المراكز الشبابية العاملة في قطاع غزة، أكدت رئيس مركز زينة الشبابي عطاف حمد أن المراكز الشبابية حققت تحت رعاية الهيئة خلال العام الحالي إنجازاتٍ كبيرةً في مجالات التطوع والدورات التدريبية والمبادرات المجتمعية والمشاريع الصغيرة والعمل الانساني، رغم الصعوبات التي مرت بها، والتي فرضتها جائحة "كورونا" والعدوان على غزة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المجموعات الكشفية، وتوزيع الزي الخاص بالتطوع على فرق المتطوعين.