الهيئة المستقلة تطالب بفتح تحقيق في ظروف وفاة الشاب أمير اللداوي

رام الله / سما /

قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، إن الهيئة وجهت رسالة لوزير الداخلية لفتح تحقيق في ظروف وفاة الشاب أمير اللداوي، متأثراً بإصابته جراء انقلاب مركبته خلال مطاردته من قبل دورية للأمن الوقائي، على مدخل أريحا، قبل أسبوع.

وأضاف الدويك، أن الهيئة استمعت لإفادة عائلة الشاب أمير اللداوي التي قالت إنه "أصيب بجروح حرجة جراء انقلاب المركبة التي كان يقودها بعد مطاردته من قبل عناصر في جهاز الأمن الوقائي خلال مشاركته في استقبال الأسير المحرر شاكر عمارة على مدخل مدينة أريحا في 13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي".

وتابع: "يبدو أن الوفاة حصلت بسبب مضاعفات حادث السير الذي حدث معه خلال المطاردة".

وفي سياق متصل، طالب والد أمير، بمحاسبة العناصر الذين شاركوا في مطاردة مركبته مما أدى لوفاته، وكشف عن نية العائلة التوجه للقضاء.