  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حركة حماس: تصريحات منصور عباس تُمثّل انحيازًا فاضحًا للرواية الصهيونية

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة حماس: تصريحات منصور عباس تُمثّل انحيازًا فاضحًا للرواية الصهيونية



غزة / سما /

أكّدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنّ تصريحات عضو الكنيست "الإسرائيلي" منصور عباس، والتي عبَّر فيها عن اعترافه بما يسمَّى بـ "يهودية الدولة" "يمثل انحيازًا فاضحًا للرواية الصهيونية، ومخالفة صريحة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرّافض والمندّد بها.

وأعرب زعيم حزب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، في وقت سابق، عن تبنيه "قانون القومية"، بقوله: "إنّ "إسرائيل" دولة يهودية وستبقى كذلك وإنّ الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية، هكذا وُلدت وهكذا ستبقى".

وتعقيبًا على ذلك، قالت حركة حماس، في بيان لها: إنّ "مثل هذه التصريحات هي إقرار واضح لقانون "القومية" العنصري المرفوض، الذي أقرَّته المؤسسات الصهيونية، وانحراف خطير نحو مواقف اليمين الصهيوني المتطرّف".

وشدّدت الحركة، على أنّ شعبنا الفلسطيني بكلّ مكوّناته وأطيافه، سيظل ثابتًا على أرضه التاريخية، رافضًا التنازل عن شبر منها، مدافعًا عن هويتها العربية والإسلامية، مقاومًا الوجود الصهيوني فيها، ولن يلتفت لمحاولات تبهيت الصراع بين شعبنا الأصيل، صاحب الأرض والتاريخ، وبين المستعمر الصهيوني الطارئ الغريب.

#حركة حماس #منصور عباس #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

تهديد باغتيال العاروري.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع الوفد المصري بقادة الفصائل

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

إيران تعلن عن خطوة ضد السعودية على خلفية وفاة سفيرها في صنعاء

علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية ومثيرة"

كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

أريحا: وفاة شاب متأثرا بإصابته إثر ملاحقته من أجهزة السلطة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مواجهات-1-730x438

صحيفة إسرائيلية: الضفة الغربية على مرمى حجر من انتفاضة أخرى

الدعليس

العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة: تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل شهرياً للأسر الأشد فقراً

الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و 291 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

9282eed8-45a3-4bac-84fe-5364d8a02246

زيارة سوليفان تكشف الخلافات العميقة الأميركية – الإسرائيلية بشأن إيران

الاتصالات الفلسطينية