حركة حماس: تصريحات منصور عباس تُمثّل انحيازًا فاضحًا للرواية الصهيونية

غزة / سما /

أكّدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنّ تصريحات عضو الكنيست "الإسرائيلي" منصور عباس، والتي عبَّر فيها عن اعترافه بما يسمَّى بـ "يهودية الدولة" "يمثل انحيازًا فاضحًا للرواية الصهيونية، ومخالفة صريحة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرّافض والمندّد بها.

وأعرب زعيم حزب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، في وقت سابق، عن تبنيه "قانون القومية"، بقوله: "إنّ "إسرائيل" دولة يهودية وستبقى كذلك وإنّ الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية، هكذا وُلدت وهكذا ستبقى".

وتعقيبًا على ذلك، قالت حركة حماس، في بيان لها: إنّ "مثل هذه التصريحات هي إقرار واضح لقانون "القومية" العنصري المرفوض، الذي أقرَّته المؤسسات الصهيونية، وانحراف خطير نحو مواقف اليمين الصهيوني المتطرّف".

وشدّدت الحركة، على أنّ شعبنا الفلسطيني بكلّ مكوّناته وأطيافه، سيظل ثابتًا على أرضه التاريخية، رافضًا التنازل عن شبر منها، مدافعًا عن هويتها العربية والإسلامية، مقاومًا الوجود الصهيوني فيها، ولن يلتفت لمحاولات تبهيت الصراع بين شعبنا الأصيل، صاحب الأرض والتاريخ، وبين المستعمر الصهيوني الطارئ الغريب.