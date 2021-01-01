27 الف مهاجرا وصلوا إسرائيل في العام الحالي

القدس المحتلة / سما /

كشفت ما تسمى وزارة الهجرة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) أن حوالي 27،050 مهاجرًا وصلوا إلى إسرائيل في العام الحالي.

ويمثل الرقم زيادة بنحو 30 في المائة في عدد المهاجرين مقارنة بالعام الماضي الذي هاجر خلاله 21820 شخصا.

ووفقًا للبيانات ،حسب موقع واللا العبري فقد سجلت الولايات المتحدة ارتفاعًا قياسيًا هذا العام مع وصول حوالي 4000 مهاجر. وهذا يمثل زيادة بنحو 30 في المائة مقارنة بالعام السابق وهذا هو أعلى رقم من المهاجرين من الولايات المتحده منذ عام 1973.

كذلك وصل 400 اخرين من كندا .و حوالي 3500 مهاجر من فرنسا. وحوالي 7500 وصلوا من روسيا، و حوالي 3000 شخصا من أوكرانيا وتظهر البيانات أيضًا أن 1636 مهاجرًا وصلوا من إثيوبيا هذا العام.

البلدان الأخرى التي شهدت زيادة ملحوظة في معدل الهجرة هذا العام: وصل حوالي 900 من الأرجنتين ، بزيادة قدرها 55 في المائة مقارنة بالعام الماضي .

وهاجر حوالي 650 شخصًا من المملكة المتحدة ، و 550 شخصًا من البرازيل ، وحوالي 550 شخصًا من جنوب إفريقيا وحوالي 290 من المكسيك.