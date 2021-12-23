شرطة بيت لحم تعلن الخطة المرورية أثناء أعياد الميلاد

بيت لحم / سما /

اعلنت الشرطة في محافظة بيت لحم الخطة المرورية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تسير وفقا للتقويم الغربي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن مدير شرطة المحافظة العميد أعلن عن إستكمال كافة إستعدادات الشرطة وبالشراكة مع كافة مكونات المؤسسة الأمنية تنفيذاً من أجل تأمين الإحتفالات بالشراكة مع الحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية المشاركة بفعاليات عيد الميلاد المجيد يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 وفق الخطه الأمنية التي تم وضعها بعد عقد عدة إجتماعات مع الجهات الرسمية والأمنية برئاسة المحافظ .

وعليه سيكون يوم الخميس الموافق 23/12/2021 إستنفارا كاملاً في صفوف شرطة المحافظة بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة وأحترام قدسية هذا العيد الوطني الديني ولتعمل من أجل تعزيز فرحة إخواننا المحتفلين وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة و تنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة أخرى.

وأضافت أن الشرطة أعدت خطة مرورية بعد سلسلة مناقشات وأجتماعات عقدتها الشرطة مع قادة الأجهزة الأمنية وبلدية بيت لحم ورجال الدين في الكنيسة والكشافة لإيجاد الطرق البديلة لحركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الإستقبال الرسمي لموكب غبطة البطريرك بيير باتيستا بطريرك اللاتين في القدس والأراضي المقدسة قادماً من القدس عاصمة دولة فلسطين إلى بيت لحم عاصمة الميلاد من المدخل الشمالي بإتجاه شارع المهد ثم إلى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة مروراً من ساحة المنارة وصولاً إلى ساحة المهد حيث الإستقبال الرسمي والشعبي.

وأعلنت الشرطة بأنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية لساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية بإستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ ، وستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الإتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير، كذلك من مفرق فندق الإنتركونتيننتال وحتى مفرق الراضي في شارع القدس الخليل على كلا الإتجاهين .

وأوضحت الشرطة بأنه ولتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم نناشد بأن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل بإتجاه أبو ديس ، رام الله وأريحا وبالعكس عدم دخول بيت لحم على أن تواصل سيرها عبر واد سعير أو مفرق قرية أم سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية ، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم لمحافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفرق ارارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – ارطاس – برك سليمان – النشاش.

وتناشد الشرطة أيضا سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي والعكس بأن يسلكوا مفرق الراضي – شارع جمال عبد الناصر وإلى شارع الصف – واد شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور .

وأشارت الشرطة أنه بإمكان الزوار القادمين من كافة الإتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة بإستقبال غبطة البطريرك أو للمشاركة بقداس منتصف الليل تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق من ساحة المهد ، ونفضل وصولهم إلى ساحة المهد سيراً على الأقدام وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية .

ويهيب العميد الحاج المواطنين وزوار المدينة ضرورة التعاون وإحترام النظام العام والإلتزام بتعليمات الشرطة ، ونؤكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية والدبلوماسيين الأجانب ، حيث سيتم نشر أكثر من 150 عنصر من رجال الشرطة لتأمين الحركة المرورية وحركة المواكب الرسمية في هذا العيد , وسيشارك أيضا ما يقارب 400 عنصر مابين ضباط وأفراد في تأمين هذه الإحتفالات إضافة إلى القوات المشاركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى .

وتناشد الشرطة الجميع ضرورة الصبر وتحمل الإجراءات مساهمة منهم في تعزيز فرحة إخواننا المحتفلين وضبط النفس وإبلاغ الشرطة فوراً عن أية إشكاليات أو إعتداءات قد تحدث من قبل أشخاص مشبوهين أو خارجين عن القانون من خلال الإتصال على الرقم المجاني100 .