شرطة بيت لحم تعلن الخطة المرورية أثناء أعياد الميلاد

اعلنت الشرطة في محافظة بيت لحم الخطة المرورية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تسير وفقا للتقويم الغربي.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن مدير شرطة المحافظة العميد أعلن عن إستكمال كافة إستعدادات الشرطة وبالشراكة مع كافة مكونات المؤسسة الأمنية تنفيذاً من أجل تأمين الإحتفالات بالشراكة مع الحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية المشاركة بفعاليات عيد الميلاد المجيد يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 وفق الخطه الأمنية التي تم وضعها بعد عقد عدة إجتماعات مع الجهات الرسمية والأمنية برئاسة المحافظ .
وعليه سيكون يوم الخميس الموافق 23/12/2021 إستنفارا كاملاً في صفوف شرطة المحافظة بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة وأحترام قدسية هذا العيد الوطني الديني ولتعمل من أجل تعزيز فرحة إخواننا المحتفلين وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة و تنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة أخرى.
وأضافت أن الشرطة أعدت خطة مرورية بعد سلسلة مناقشات وأجتماعات عقدتها الشرطة مع قادة الأجهزة الأمنية وبلدية بيت لحم ورجال الدين في الكنيسة والكشافة لإيجاد الطرق البديلة لحركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الإستقبال الرسمي لموكب غبطة البطريرك بيير باتيستا بطريرك اللاتين في القدس والأراضي المقدسة قادماً من القدس عاصمة دولة فلسطين إلى بيت لحم عاصمة الميلاد من المدخل الشمالي بإتجاه شارع المهد ثم إلى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة مروراً من ساحة المنارة وصولاً إلى ساحة المهد حيث الإستقبال الرسمي والشعبي.
وأعلنت الشرطة بأنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية لساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية بإستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ ، وستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الإتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير، كذلك من مفرق فندق الإنتركونتيننتال وحتى مفرق الراضي في شارع القدس الخليل على كلا الإتجاهين .
وأوضحت الشرطة بأنه ولتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم نناشد بأن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل بإتجاه أبو ديس ، رام الله وأريحا وبالعكس عدم دخول بيت لحم على أن تواصل سيرها عبر واد سعير أو مفرق قرية أم سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية ، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم لمحافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفرق ارارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – ارطاس – برك سليمان – النشاش.
وتناشد الشرطة أيضا سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي والعكس بأن يسلكوا مفرق الراضي – شارع جمال عبد الناصر وإلى شارع الصف – واد شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور .
وأشارت الشرطة أنه بإمكان الزوار القادمين من كافة الإتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة بإستقبال غبطة البطريرك أو للمشاركة بقداس منتصف الليل تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق من ساحة المهد ، ونفضل وصولهم إلى ساحة المهد سيراً على الأقدام وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية .
ويهيب العميد الحاج المواطنين وزوار المدينة ضرورة التعاون وإحترام النظام العام والإلتزام بتعليمات الشرطة ، ونؤكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية والدبلوماسيين الأجانب ، حيث سيتم نشر أكثر من 150 عنصر من رجال الشرطة لتأمين الحركة المرورية وحركة المواكب الرسمية في هذا العيد , وسيشارك أيضا ما يقارب 400 عنصر مابين ضباط وأفراد في تأمين هذه الإحتفالات إضافة إلى القوات المشاركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى .
وتناشد الشرطة الجميع ضرورة الصبر وتحمل الإجراءات مساهمة منهم في تعزيز فرحة إخواننا المحتفلين وضبط النفس وإبلاغ الشرطة فوراً عن أية إشكاليات أو إعتداءات قد تحدث من قبل أشخاص مشبوهين أو خارجين عن القانون من خلال الإتصال على الرقم المجاني100 .