كوخافي: الجيش الإسرائيلي يعمل على إحباط التهديدات بكل الجبهات

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تدمير التهديدات في جميع الجهات على مدار الساعة، ومثال على ذلك الوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار في بؤرة شوماش الاستيطانية.



وأضاف كوخافي خلال حفل تخرج دورة طيارين اليوم الأربعاء وفق "معاريف": "إن الجيش الإسرائيلي يحبط الهجمات في الداخل وعلى طول حدوده بشكل يومي، ويعمل على تدمير التهديدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط".



وأشار إلى أنه في كل ليلة يتم تنفيذ عشرات الاعتقالات ومحاربة البنية التحتية للمقاومة لمنع العمليات، مدعيا أن كل نشاط ينطوي على ذكاء متطور وقدرات عالية في الروح والتصميم لدى الجيش.