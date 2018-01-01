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السجن 3 سنوات ونصف وغرامة مالية لمدان بتهمة البحث عن الدفائن الذهبية

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن 3 سنوات ونصف وغرامة مالية لمدان بتهمة البحث عن الدفائن الذهبية



طولكرم / سما /

أصدرت محكمة بداية طولكرم ممثلة بهيئة القاضي منتصر رواجبة اليوم الأربعاء، حكماً بإدانة المتهم (خ.ع) بتهمة النبش بحثاً عن الدفائن الذهبية في موقع من مواقع التراث الثابت بالاشتراك.

وجاء هذا الحكم، وفقا لبيان صدر عن مكتب النائب العام، سندا لأحكام المادة 65/4 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن التراث الثقافي المادي وحكمت عليه بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة 20 ألف دينار أدرني، ولما أبداه المدان من الندم ولقناعة المحكمة بأن المتهم نادم ولن يعود لتكرار الفعل قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح مدة 3 سنوات ونصف وغرامة 20 ألف دينار أردني.

كما جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة، وأكد ذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

#محكمة بداية طولكرم

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