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الساعات القادمة حاسمة.. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم الاحتجاجية

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الساعات القادمة حاسمة.. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم الاحتجاجية



 أكّد نادي الأسير أنّ الأسرى وفي مختلف السّجون يواصلون اليوم الأربعاء خطواتهم الاحتجاجية التي تتمثل بإغلاق كافة الأقسام وإرجاع وجبات الطعام، وذلك رفضًا للهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة السّجون بحقّ الأسيرات، وكذلك بحق الأسرى في سجن “نفحة” وتحديدًا في قسم (12)، وللمطالبة بإنهاء معاناة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 128 يومًا.

وقال نادي الأسير في بيان له، إنّ الساعات القادمة ستكون حاسمة، ففي حال واصلت إدارة السّجون في تصعيدها فإن مستوى المواجهة سيكون مفتوحًا ويتجه نحو كل الخيارات، وذلك بعد أنّ تنصلت إدارة السّجون من إعلانها بإنهاء عزل الأسيرات ورفع العقوبات عنهن.

ولفت نادي الأسير إلى أنّه وحتّى اللحظة لا تتوفر معلومات عن مصير الأسرى في قسم (12) الذين واجهوا عملية قمع واسعة، تم خلالها إخراج الأسرى تحديدًا من يقبعون في قسم (12) إلى ساحة السّجن “الفورة” وتم تكبيلهم وإبقائهم لساعات متواصلة في البرد القارس والاعتداء على مجموعة منهم بالضرب وكذلك عزل مجموعة أخرى وتحويل غرفهم إلى زنازين بعد أن جرّدت الأسرى من كافة مقتنياتهم.

من الجدير ذكره، أنّ إدارة سجون الاحتلال نفّذت عمليات قمع متتالية بحقّ الأسيرات على مدار أيام، رافقها عمليات تنكيل ممنهجة واعتداءات غير مسبوقة وعزل ثلاث منهن، وفرض مجموعة من العقوبات بحقّهن.

وتصاعدت الهجمة بعد عملية قمع واسعة نُفّذت بحقّ أسرى سجن “نفحة”، وذلك بعد مواجهة جرت بين الأسير يوسف المبحوح وأحد السّجانين.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى والأسيرات، مطالبا كافة جهات الاختصاص بالتحرك العاجل لوقف هذه الهجمة وطمأنة عائلات الأسرى عن ذويهم، وعلى رأسهم الصليب الأحمر الدوليّ.

يذكر أن عدد الأسرى بلغ حتى نهاية تشرين الثاني نحو (4550) أسيراً من بينهم (32) أسيرة، و(170) قاصراً ونحو (500) معتقل إداري.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اجراءات تصعيدية

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