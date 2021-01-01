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الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و 291 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و 291 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 46، الخليل 45، جنين 19، رام الله والبيرة 44، قلقيلية 3، طولكرم 5، نابلس 12، ضواحي القدس 2، طوباس 1، سلفيت 0، أريحا والأغوار 15 (بينهم 11 مسافراً على معبر الكرامة)، قطاع غزة 110".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 67، الخليل 56، جنين 16، رام الله والبيرة 55، قلقيلية 4، طولكرم 3، نابلس 18، ضواحي القدس 1، طوباس 3، سلفيت 1، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 150".

وسجلت حالة وفاة في الخليل وأخرى في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 107 مرضى، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

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