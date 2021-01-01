الأطرُ والمؤسساتُ الصحفية تدعم الحملة التي أطلقها الأورومتوسطي ومنظمة مراسلون بلا حدود

غزة / سما /

تابعت الأطرُ والمؤسساتُ الصحفية، باهتمامٍ بالغٍ الحملةَ التي أطلقها ‎المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود لمطالبة "إسرائيل" بإنهاء قيود الحركة على الصحافيين الفلسطينيين الممنوعين تعسفيًا من السفر على خلفية عملهم.

وقالت إن الأطرَ والمؤسسات الصحفية وهي تدعم هذه الحملة بكل قوة لتؤكد على حق الصحفيين في غزة والضفة والقدس المحتلة في حرية التنقل والسفر والعمل وتدعو لرفع القيود والمنع "الإسرائيلية" المفروضة على الصحافيين الفلسطينيين .

واستنكرت الأطر والمؤسسات الصحفية حملات الضغط والابتزاز التي يمارسها الاحتلال في مساومة الصحافيين الفلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة.

إن ما يقوم به الاحتلال من منع للصحفيين هو استمرار لعدوانه المستمر على المؤسسات الاعلامية الفلسطينية من قصف وتدمير ، وقتل واعتقال للصحفيين في محاولة لإخراس صوت الحقيقة .

ودعت الأطر والمؤسسات الصحفية كافة الصحفيين الفلسطينيين للمشاركة في الحملة التي أطلقها ‎المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود ودعمها لإيصال صوت الصحفيين الفلسطينيين المحرومين من السفر للعلاج واستكمال مسيرتهم التعليمة في الخارج.

وطالبت الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومنظمة اليونسكو، وكل المؤسسات التي تعنى بحرية الرأي والتعبير بالوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين الذين يعانون من إجراءات الاحتلال العقابية.

وأكدت الأطر والمؤسسات الصحفية أن الصحفيين الفلسطينيين لن يخضعوا للابتزاز "الإسرائيلي" وسيبقى صوتهم عالياً لخدمة قضايا شعبهم .