  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك



وكالات

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "النصر العسكري المذهل" الذي حققته القوات الحكومية في إثيوبيا يعود فضله لتزويد 3 قوى إقليمية أديس أبابا بطائرات مسيّرة ضاربة.

وقالت الصحيفة إنه "بعد أن حقق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نصرا عسكريا مذهلا في وقت سابق من هذا الشهر، الذي أدى إلى انسحاب المتمردين (جبهة تحرير تيغراي) الذين هددوا بالإطاحة به، عزا الفضل لشجاعة القوات الإثيوبية". 

وأضافت: "قال الزعيم المبتهج أبي أحمد، لقواته على جبهة القتال في كومبولتشا في 6 ديسمبر: إثيوبيا فخورة ببطولاتكم المذهلة، لقد كنا ثقتنا عندما قلنا إن إثيوبيا لن تخسر أبدا".

وتابعت: "في الواقع، كان سبب الانقلاب في حظوظ  أبي أحمد يحوم في السماء فوقه، إنه أسطول من الطائرات المقاتلة بدون طيار، حصل عليها مؤخرا من حلفاء في منطقة الخليج وأماكن أخرى، من جهات مصممة على إبقائه في السلطة".

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه "على مدى الأشهر الأربعة الماضية، زودت الإمارات وتركيا وإيران أبي أحمد ببعض أحدث الطائرات المسلحة بدون طيار، حتى عندما كانت الولايات المتحدة والحكومات الإفريقية تحث على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام".

وأشارت إلى أن دوافع موردي الطائرات المسيّرة تباينت، بين كسب المال ولكسب النفوذ في منطقة استراتيجية، ودعم منتصر في الصراع المتصاعد الذي اجتاح ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

ولفتت إلى أن تأثير الطائرات بدون طيار كان مدهشا، حيث قصفت متمردي تيغراي وقوافل الإمدادات الخاصة بهم أثناء دفعهم على طريق سريع رئيسي باتجاه العاصمة أديس أبابا.

وأكدت أن هذا أدى إلى تراجع المتمردين منذ ذلك الحين لمسافة 270 ميلا تقريبا عن طريق البر إلى الشمال ومحو شهورا من المكاسب في ميدان المعركة.

المصدر: "نيويورك تايمز"

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف فحوى رسالتها لمصر.. وتهدد إسرائيل: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة..

بتبنيها سياسة الهدوء.. صحيفة عبرية تتسائل: هل تنتظر إسرائيل أن تنفجر حماس في وجهها؟

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

إيران تعلن عن خطوة ضد السعودية على خلفية وفاة سفيرها في صنعاء

المشتركة تعقب على تصريحات منصور عباس: تحد سافر ومستفز لشعب باكمله

"ظلم وإهانة"... جورج قرداحي يكشف عن مفاجآت صدمته وينتقد "المتوددين للسعودية"

علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية ومثيرة"

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

الصحة: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفيات في غزة

مصادر : المقاومة ترفع حالة التأهب في قطاع غزة رغم حالة الهدوء

تهديد باغتيال العاروري.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع الوفد المصري بقادة الفصائل

الرئيس لـ"يائيل لمبرت": يجب وقف ممارسات اسرائيل للبدء بعملية سياسية وفق هذه الآلية

الاتصالات الفلسطينية