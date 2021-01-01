السجن 3 سنوات ونصف وغرامة 20 ألف دينار لمدان بتهمة النبش بحثاً عن الدفائن الذهبية

رام الله / سما /

أصدرت محكمة بداية طولكرم ممثلة بهيئة القاضي منتصر رواجبة اليوم الأربعاء، حكماً بإدانة المتهم (خ.ع) بتهمة النبش بحثاً عن الدفائن الذهبية في موقع من مواقع التراث الثابت بالاشتراك.

وجاء هذا الحكم، وفقا لبيان صدر عن مكتب النائب العام، سندا لأحكام المادة 65/4 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن التراث الثقافي المادي وحكمت عليه بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة 20 ألف دينار أدرني، ولما أبداه المدان من الندم ولقناعة المحكمة بأن المتهم نادم ولن يعود لتكرار الفعل قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح مدة 3 سنوات ونصف وغرامة 20 ألف دينار أردني.

كما جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة، وأكد ذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.