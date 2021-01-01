  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في "إكسبو" يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن نسبة الزيارة العالية لجناح فلسطين المشارك في معرض "إكسبو" دبي، تعكس تأييد وتعاطف شعوب العالم أجمع مع القضية الفلسطينية، عبر التعرف على هوية وتراث فلسطين.

وأكد العسيلي في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، أن الجناح الفلسطيني هو من العشرة الأكثر ازدحاما في المعرض من أصل 192 جناحا مشاركا، متوقعا أن يصبح من 5 الأكثر إقبالا الشهر المقبل.

وقال العسيلي إن الزائر للجناح يذهب في رحلة افتراضية عبر حواسه لزيارة القدس المحتلة، إلى جانب تذوقه الأكلات الشعبية التي توزع بالمجان على الزائرين وعرض الأعشاب والبهارات التي لا توجد الا في البيئة الفلسطينية إضافة إلى لمسه الأحجار الحقيقية التي تم جلبها من القدس المحتلة، ما يعزز الهوية الفلسطينية، في الوقت الذي يحاول الاحتلال سرقة الموروث الفلسطيني الثقافي.

#وزارة الاقتصاد #خالد العسيلي #إكسبو #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف فحوى رسالتها لمصر.. وتهدد إسرائيل: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة..

بتبنيها سياسة الهدوء.. صحيفة عبرية تتسائل: هل تنتظر إسرائيل أن تنفجر حماس في وجهها؟

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

إيران تعلن عن خطوة ضد السعودية على خلفية وفاة سفيرها في صنعاء

المشتركة تعقب على تصريحات منصور عباس: تحد سافر ومستفز لشعب باكمله

"ظلم وإهانة"... جورج قرداحي يكشف عن مفاجآت صدمته وينتقد "المتوددين للسعودية"

علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية ومثيرة"

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

الصحة: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفيات في غزة

مصادر : المقاومة ترفع حالة التأهب في قطاع غزة رغم حالة الهدوء

تهديد باغتيال العاروري.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع الوفد المصري بقادة الفصائل

الرئيس لـ"يائيل لمبرت": يجب وقف ممارسات اسرائيل للبدء بعملية سياسية وفق هذه الآلية

الاتصالات الفلسطينية