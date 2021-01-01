العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في "إكسبو" يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن نسبة الزيارة العالية لجناح فلسطين المشارك في معرض "إكسبو" دبي، تعكس تأييد وتعاطف شعوب العالم أجمع مع القضية الفلسطينية، عبر التعرف على هوية وتراث فلسطين.

وأكد العسيلي في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، أن الجناح الفلسطيني هو من العشرة الأكثر ازدحاما في المعرض من أصل 192 جناحا مشاركا، متوقعا أن يصبح من 5 الأكثر إقبالا الشهر المقبل.

وقال العسيلي إن الزائر للجناح يذهب في رحلة افتراضية عبر حواسه لزيارة القدس المحتلة، إلى جانب تذوقه الأكلات الشعبية التي توزع بالمجان على الزائرين وعرض الأعشاب والبهارات التي لا توجد الا في البيئة الفلسطينية إضافة إلى لمسه الأحجار الحقيقية التي تم جلبها من القدس المحتلة، ما يعزز الهوية الفلسطينية، في الوقت الذي يحاول الاحتلال سرقة الموروث الفلسطيني الثقافي.