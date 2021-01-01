طوني قطان يغني لفلسطين في لندن

وكالات / سما /

أشعل الفنان طوني قطان مسرح بايرون هول غرب مدينة لندن، بأغنياته الوطنية والتراثية وحضوره الفني الذي يجمع بين الأداء المتقن والصوت المحبب، وحسن فهم الجمهور الذي أمامه، وذلك في مهرجان فلسطين السادس عشر الذي ينظمه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا.

وقد تفاعل أكثر من ألف وخمسمائة شخص داخل المسرح ومعهم آلاف أيضا ممن تابعوا البث المباشر للحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدد من القنوات الفضائية مع طوني وهو يردد أغنيته فلسطيني التي كتبها ولحنها ووزعها الموسيقار وائل الشرقاوي، والتي أنتجها تلفزبون فلسطيني وصورت في شارع الحبيب بورقيبة الشهير هناك، ولا زالت حتى الآن الأكثر طلبًا في أغاني قطان.

وحرك قطان مشاعر الحنين للوطن للمغتربين العرب في بريطانيا وهو يردد لأكتب اسمك يا بلادي، ونسم علينا الهوى، و يا بحرية، وأغنيات أخرى تفيض بمشاعر الشوق للوطن والأمل بالعودة إليه.

وقد رافقت فرقة ميك للدبكة القادمة من الداخل الفلسطيني قطان في لوحات استعراضية، مع وصلته الشعبية من التراث الفلسطيني.

بدوره عبر عدنان حميدان مدير المهرجان، عن شكره لجهود الفنان طوني قطان وأثنى على قدرته بتحريك الجمهور والتفاعل معه قائلًا: " الجميل في طوني قطان إنك كلما شعرت بوصولك معه إلى النهاية يعود ويأتي لك بأغنية جديدة أجمل من التي قبلها، وقد لاحظت عددا من العائلات التي تأخر عليها الوقت كلما أرادت المغادرة عادت لتجلس وتتابع مرة أخرى".