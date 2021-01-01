اشتية يدعو إلى إرسال لجنة دولية للتحقيق في ممارسات الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين

رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إرسال لجنة للتحقيق في ممارسات الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

واتهم اشتية في بيان ردا على قتل جيش الاحتلال الشاب حكمت عبد العزيز الليلة الماضية في مدينة جنين، الجنود الإسرائيليين بتصعيد وتيرة الإعدامات الميدانية ضد الشباب والأطفال الفلسطينيين.

وأطلق جنود الاحتلال الليلة الماضية النار على مركبة الشاب حكمت عبد العزيز على حاجز دوثان، ما أدى لاشتعالها واستشهاد الشاب بداخلها.



وتشهد مدن الضفة الغربية منذ أيام توترا ميدانيا بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال والمستوطنين في أعقاب مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجروح ليلة الخميس الماضية، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “حومش” شمال نابلس.