3 أطفال يشترون منزلا من مدخراتهم بأستراليا

وكالات / سما /

نجحت طفلة أسترالية ذكية تبلغ من العمر ست سنوات وشقيقاها في المساهمة بدفع وديعة منزل جديد من مدخراتهم التي جمعوها من مصروف الجيب.

اشترى روبي وجوس ولوسي ماكليلان المنزل والأرض المحيطة به في كلايد، وهي ضاحية ريفية تبعد حوالي 48 كيلومتراً جنوب شرق وسط مدينة ملبورن.

قدم الأشقاء جميعًا 2000 دولار من مصروف الجيب، بناءً على نصيحة والدهم الذي يعمل في استثمار العقارات.

وقال كام ماكليلان، 36 عاماً، إنه شجع أطفاله على الشراء في سوق العقارات المزدهر في أستراليا، لكنه شجع أطفاله أولاً على العمل للادخار من أجل الوديعة.

تبلغ قيمة المنزل ما مجموعه 671000 دولار، وتوقع ماكليلان أن تتضاعف قيمة المنزل إلى ما يقرب من 1،342،000 دولار في غضون عشر سنوات.

السيد ماكليلان هو المدير والمؤسس المشارك لشركة العقارات "أوبن كروب"، وقد قام مؤخرًا بتأليف دليل الاستثمار خطوة بخطوة.

كان الأطفال قادرين على ادخار ما لديهم من بنسات من خلال المساعدة في القيام بالأعمال المنزلية.

ويخطط ماكليلان للاحتفاظ بالمنزل لعقد آخر من الزمن قبل بيعه في 2032 وتقسيم الأرباح على أبنائه الثلاثة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.