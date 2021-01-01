"شاومي" تطلق سلسلة "Xiaomi 12"

وكالات / سما /

بعد عام واحد من إطلاق Xiaomi Mi 11، من المقرر أن تطلق شركة شاومي خلفًا لهذا الهاتف الرائد في 28 ديسمبر، كما أعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي عبر منصة ويبو.

وتطلق الشركة على التشكيلة الجديدة سلسلة Xiaomi 12، وذلك بعد قرارها بالتخلص التدريجي من علامة Mi التجارية في وقت سابق من هذا العام.

ويظهر الملصق الدعائي العداء الصيني سو بينجتيان، الذي يحدد التوقعات بأن الحدث من المحتمل أن يركز على السوق الصينية قبل أن يشق هاتف شاومي الرائد طريقه إلى الأسواق العالمية في عام 2022.

ويمكن أن تتضمن سلسلة Xiaomi 12 ما يصل إلى أربعة أجهزة مختلفة. وتشمل هذه الأجهزة Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12 X و Xiaomi 12 Ultra.

ولكن من غير المحتمل أن يتم الإعلان عنها جميعًا خلال شهر ديسمبر.

وتشير التقارير إلى أن المديرين التنفيذيين في الشركة قد تم رصدهم، وهم يستخدمون الهواتف الثلاثة الأخرى للنشر عبر حساباتهم ضمن منصة ويبو.

ولا يوجد الكثير من التفاصيل الرسمية حول الهواتف القادمة، ولكن شاومي أكدت أنها مدعومة بمعالجات شركة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 1.

وتظهر الصور التسويقية الظاهرة لـ Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro التي شاركها المسرب UniverseIce عبر تويتر، أن الهواتف تحتوي على كاميرات ذات الثقب الموجه مركزيًا.

وتشتمل المواصفات الأخرى التي تشاع عن هاتف Xiaomi 12 على كاميرا خلفية ثلاثية، وذلك وفقًا لتصورات مسربة من OnLeaks، مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل.

وبالرغم من أن هواتف شاومي ليس لها وجود كبير في الولايات المتحدة، فقد تم تصنيف الشركة كثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في أوروبا. كما صنفت كثاني أكبر شركة مصنعة لنظام أندرويد في العالم بعد سامسونج.

ويأتي الطلب الكبير على هواتف الشركة مدفوعًا بهواتف مثل Xiaomi Mi 11. وتقدم هذه الهواتف مواصفات مماثلة لرائد سامسونج، ولكن بأسعار معقولة أكثر بكثير.

وتم إطلاق هاتف Xiaomi Mi 11 عالميًا في شهر فبراير من هذا العام، ويعني ذلك أن الإصدار الدولي من Xiaomi 12 قد يصل قريبًا بعد حدث ديسمبر.