  1. الرئيسية
  2. الصحة

5 أطعمة تساعد على النوم الجيد

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أطعمة تساعد على النوم الجيد



وكالات / سما /

من الحقائق المعروفة أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الأداء الصحي للجسم، لكن هل تعلم أن النوم، يمكن أن يتأثر أيضًا بنظامك الغذائي، حيث تعد عدم القدرة على النوم مشكلة شائعة بين الناس ويمكن أن تلعب العديد من العوامل الجسدية أو العقلية أو البيئية دورًا في تحفيز هذه المشكلة، في حين أنه من الصحيح أن بعض الأدوية يمكن أن تساعد في توفير الراحة للجسم، إلا أن الاعتماد بشكل كبير على الأدوية قد يضر أكثر ما ينفع، بصرف النظر عن إعطاء الجسم حقه للنوم، يجب أيضًا اتباع طرق العلاج الأخرى مثل النظام الغذائي وتنظيم نمط الحياة.

أطعمة مفيدة لنوم أفضل

وفقا لتقرير موقع "indianexpress"، إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل:-

العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما ارتبط استهلاكه قبل النوم يحسن نوعية النوم، كل ما عليك فعله هو تناول ملعقة صغيرة من العسل مع كوب من الماء الدافئ أو الحليب.

الحليب

كم مرة سمعت أشخاصًا يوصون بالحليب الدافئ قبل النوم لنوم هانئ ليلاً، إذا كنت تتساءل عما إذا كان هذا الاقتراح الحكيم سيكون مفيدًا لك، فكن مطمئنًا لأنه سيفيد، حيث أظهرت العديد من الدراسات تأثير الحليب في تحسين نوعية النوم، علاوة على ذلك، يمكن أن يخفف الحليب الدافئ قبل النوم من التوتر والقلق.

المكسرات

هل تريد أن تنام بشكل أفضل؟ احصل على حفنة من المكسرات المفضلة لديك، فمن المعروف أن المكسرات من الأطعمة الممتازة المتنوعة واللذيذة، بصرف النظر عن كونها مصدرًا للدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، فإن بعض المكسرات غنية أيضًا بالميلاتونين ويمكن أن تساعد في تحسين مزاجك ونوعية نومك بشكل كبير، قد تشمل بعض أصناف المكسرات التي يمكنك إضافتها إلى قائمة مضغ ما قبل النوم اللوز والجوز والفستق وما إلى ذلك.

الأسماك الدهنية

تناول مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية على العشاء يمكن أن يفيد نومك، تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والأنشوجة وغيرها مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، تشتهر هذه المغذيات بخصائصها التي تعزز الحالة المزاجية ويمكن أن تساعد في تحسين نوعية النوم.

شاي الأعشاب

تتوفر أنواع مختلفة من الشاي، وبعض الأنواع الشائعة منها شاي اللافندر، والشاي الأخضر، وشاي البابونج، وتشتهر أنواع معينة بآثارها العلاجية بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، هذه الخصائص تجعل الشاي أيضًا مشروبًا جيدًا قبل النوم، بعض الأنواع الشائعة من شاي الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تحسين جودة نومك تشمل شاي البابونج وشاي اللافندر.

#النوم #أطعمة #الصحة #الجسم #النظام الغذائي

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف فحوى رسالتها لمصر.. وتهدد إسرائيل: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة..

بتبنيها سياسة الهدوء.. صحيفة عبرية تتسائل: هل تنتظر إسرائيل أن تنفجر حماس في وجهها؟

قرداحي يُفجر مفاجأة حول خوضه الانتخابات المقبلة ويكشف تفاصيل استقالته المثيرة للجدل

إيران تعلن عن خطوة ضد السعودية على خلفية وفاة سفيرها في صنعاء

المشتركة تعقب على تصريحات منصور عباس: تحد سافر ومستفز لشعب باكمله

"ظلم وإهانة"... جورج قرداحي يكشف عن مفاجآت صدمته وينتقد "المتوددين للسعودية"

علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية ومثيرة"

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات رئيس القائمة الاسلامية في الكنيست منصور عباس

الصحة: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفيات في غزة

مصادر : المقاومة ترفع حالة التأهب في قطاع غزة رغم حالة الهدوء

تهديد باغتيال العاروري.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع الوفد المصري بقادة الفصائل

الرئيس لـ"يائيل لمبرت": يجب وقف ممارسات اسرائيل للبدء بعملية سياسية وفق هذه الآلية

الاتصالات الفلسطينية