5 أطعمة تساعد على النوم الجيد

وكالات / سما /

من الحقائق المعروفة أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الأداء الصحي للجسم، لكن هل تعلم أن النوم، يمكن أن يتأثر أيضًا بنظامك الغذائي، حيث تعد عدم القدرة على النوم مشكلة شائعة بين الناس ويمكن أن تلعب العديد من العوامل الجسدية أو العقلية أو البيئية دورًا في تحفيز هذه المشكلة، في حين أنه من الصحيح أن بعض الأدوية يمكن أن تساعد في توفير الراحة للجسم، إلا أن الاعتماد بشكل كبير على الأدوية قد يضر أكثر ما ينفع، بصرف النظر عن إعطاء الجسم حقه للنوم، يجب أيضًا اتباع طرق العلاج الأخرى مثل النظام الغذائي وتنظيم نمط الحياة.

أطعمة مفيدة لنوم أفضل

وفقا لتقرير موقع "indianexpress"، إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل:-

العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما ارتبط استهلاكه قبل النوم يحسن نوعية النوم، كل ما عليك فعله هو تناول ملعقة صغيرة من العسل مع كوب من الماء الدافئ أو الحليب.

الحليب

كم مرة سمعت أشخاصًا يوصون بالحليب الدافئ قبل النوم لنوم هانئ ليلاً، إذا كنت تتساءل عما إذا كان هذا الاقتراح الحكيم سيكون مفيدًا لك، فكن مطمئنًا لأنه سيفيد، حيث أظهرت العديد من الدراسات تأثير الحليب في تحسين نوعية النوم، علاوة على ذلك، يمكن أن يخفف الحليب الدافئ قبل النوم من التوتر والقلق.

المكسرات

هل تريد أن تنام بشكل أفضل؟ احصل على حفنة من المكسرات المفضلة لديك، فمن المعروف أن المكسرات من الأطعمة الممتازة المتنوعة واللذيذة، بصرف النظر عن كونها مصدرًا للدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، فإن بعض المكسرات غنية أيضًا بالميلاتونين ويمكن أن تساعد في تحسين مزاجك ونوعية نومك بشكل كبير، قد تشمل بعض أصناف المكسرات التي يمكنك إضافتها إلى قائمة مضغ ما قبل النوم اللوز والجوز والفستق وما إلى ذلك.

الأسماك الدهنية

تناول مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية على العشاء يمكن أن يفيد نومك، تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والأنشوجة وغيرها مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، تشتهر هذه المغذيات بخصائصها التي تعزز الحالة المزاجية ويمكن أن تساعد في تحسين نوعية النوم.

شاي الأعشاب

تتوفر أنواع مختلفة من الشاي، وبعض الأنواع الشائعة منها شاي اللافندر، والشاي الأخضر، وشاي البابونج، وتشتهر أنواع معينة بآثارها العلاجية بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، هذه الخصائص تجعل الشاي أيضًا مشروبًا جيدًا قبل النوم، بعض الأنواع الشائعة من شاي الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تحسين جودة نومك تشمل شاي البابونج وشاي اللافندر.