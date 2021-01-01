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رقم تهديفي مميز للفلسطيني وادي مع بيراميدز

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم تهديفي مميز للفلسطيني وادي مع بيراميدز



القاهرة / سما /

قدّم الدولي الفلسطيني محمود وادي مستويات مميزة مع بيراميدز المصري هذا الموسم, عقب ظهوره القوي في المباريات بمختلف المسابقات.

وعلى صعيد الدوري المصري, خطف وادي الأنظار بإحرازه 4 أهداف مع بيراميدز في 5 مباريات فقط, وهو رقم مميز يؤكد قوة المهاجم الفلسطيني.

أما في الكونفدرالية الإفريقية, فقد لعب المهاجم الفلسطيني 3 مباريات برفقة بيراميدز, سجل فيها هدفا واحدا حتى الآن.

وبشكل عام, فإن وادي أحرز 5 أهداف مع بيراميدز خلال ظهوره في 8 مباريات, ما يدلل على استعادته مستواه المعهود مقارنة بأرقامه الموسم الماضي (4 أهداف في 24 مباراة).

#بيراميدز #محمود وادي #الدوري المصري

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