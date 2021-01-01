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الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني عبد السلام أبو شخيدم

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



عمان / سما /

نعى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، عضو المجلس الوطني الشيخ عبد السلام عمران حسين أبو شخيدم، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن.        

وأشاد الزعنون، في بيان النعي، بمناقب ودور الفقيد أبو شخيدم، الذي شغل موقع المفتي العام لقوات الأمن الفلسطينية سابقا، ونائب المفوض السياسي العام، ومستشار الرئيس ياسر عرفات للشؤون الدينية سابقا.

وتقدم الزعنون من عائلة الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

#سليم الزعنون #عبد السلام أبو شخيدم #المجلس الوطني

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