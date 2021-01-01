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مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت عضوا في الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية قبول عضوية مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في الشبكة العالمية الرائدة في دعم التحقيقات الاستقصائية التي تضم 227 مؤسسة إعلامية من 88 دولة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي للشبكة ديفيد كابلان في رسالة ترحيب وجهها للمركز "إن مجلس إدارة الشبكة العالمية وافق بالإجماع على عضويتكم في مجتمع الشبكة النابض بالحياة، وإن هذه فرصة للمساعدة في تعزيز انتشار وتأثير الصحافة الاستقصائية، والعمل معكم ومع زملائكم".

وقال مدير المركز عماد الأصفر "إن هذه العضوية والتي تنافست عليها 82 مؤسسة إعلامية تأتي ثمرة لسلسلة تدخلات قام بها المركز منذ تأسيسه عام 1996 لدعم الصحافة الاستقصائية".

وأضاف: كان آخر هذه التدخلات إنتاج مساق "التحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد"، بالشراكة مع ائتلاف أمان لتدريسه في الجامعات الفلسطينية، إضافة الى سلسلة دورات نفذت في الضفة وقطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور" الألمانية، تم في نهايتها نشر 10 تحقيقات استقصائية ترشح بعضها لجوائز مرموقة.

وأشار إلى أن هذه العضوية ستسمح للمركز بالاستفادة من ورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها الشبكة إضافة إلى الاستشارات ذات الصلة بالصحافة الاستقصائية، خاصة وأن مشروعا جديدا سيتم إطلاقه قريبا للتدريب وإنتاج التحقيقات في الضفة وغزة.

#جامعة بيرزيت #مركز تطوير الاعلام- جامعة بيرزيت #الصحافة الاستقصائية

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