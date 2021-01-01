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فيديو.. برشلونة يكتفي بنقطة من مواجهة إشبيلية

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يكتفي بنقطة من مواجهة إشبيلية



وكالات / سما /

اكتفى برشلونة بنقطة من مواجهة إشبيلية، مساء أمس الثلاثاء، التي جرت وقائعها بين الفريقين في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالأندلس، لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني “لقاء مؤجل”.

الفريق الأندلسي هز شباك الألماني مارك أندريه تير شتيجن بهدف من توقيع رافا مير، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل أن يدون بابو جوميز هدفاً شرعياً لأصحاب الديار في الدقيقة 32 بعد عرضية أرضية من إيفان راكيتيتش.

ورفض البارسا الخروج لغرفة الملابس على وقع التأخر بهدف، لينجح رونالد أراوخو في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية متقنة، بعد ركلة ركنية من الفرنسي عثمان ديمبلي بالدقيقة 45.

وعقب الاستراحة، جدد كل فريق محاولاته على المرمى، قبل أن يطرد جوليس كونديه من طرف إشبيلية بورقة حمراء مباشرة بعد رميه الكرة في وجه جوردي ألبا بالدقيقة 64، ورغم النقص العددي حافظ الفريق الأندلسي على النتيجة حتى صافرة النهاية.

وكان عثمان ديمبلي على وشك تسجيل هدف الفوز للبارسا لكن القائم الأيمن ناب عن المغربي ياسين بونو ومنع الكرة من معانقة الشباك.

نقطة ترفع رصيد البارسا للرقم 28 في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما وصل إشبيلية للنقطة 38 في خانة الوصيف خلف ريال مدريد بخمس نقاط.

#برشلونة #إشبيلية #الدوري الإسباني

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