الصليب الأحمر يعرب عن قلقه من تدهور صحة الأسير المضرب أبو هواش

رام الله / سما /

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير هشام إسماعيل أبو هواش، المعتقل إدارياً في أحد سجون الاحتلال.

ووفق بيان للصليب الأحمر، فإن الطواقم الطبية التابعة للجنة الدولية تزور الأسير هشام أبو هواش بانتظام وستواصل مراقبة وضعه عن كثب.

وأشار الصليب الأحمر إلى أنه من منظور طبي وبعد مرور أكثر من 128 يوماً على إضرابه عن الطعام، فإنّ السيد هشام أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة.

وتابع الصليب الأحمر، مثل سائر المضربين عن الطعام إنّنا قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة. لا بدّ من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية.