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التعليم بغزة تُشكيل لجنة دراسة انعكاسات الطقس على انتظام العملية التعليمية

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تُشكيل لجنة دراسة انعكاسات الطقس على انتظام العملية التعليمية



غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن تشكيل لجنة دراسة انعكاسات الطقس على العملية التعليمية.

وتضم اللجنة وزارة التربية والتعليم العالي، ووكالة الغوث، وجهاز الدفاع المدني، ووزارة الزراعة، ومجلس أولياء الأمور في مدارس الحكومة والوكالة.

وقد عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بمقر الوزارة بغزة، حيث قال عضو اللجنة عن وزارة التعليم م. حاتم غيث أن اللجنة سيكون من مهامها التواصل والتنسيق المستمر من أجل الخروج بقرارات موحدة تتعلق بالعملية التعليمية خاصة في الظروف والأحوال الجوية الصعبة.

وأكد غيث أن لجنة الطقس جددت الدعوة للأهالي والمواطنين وكافة الطلبة إلى استقاء المعلومات والحصول على ما يتعلق بالدوام المدرسي فقط من الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة التعليم من خلال ما يصدر عنها عبر منصاتها الإعلامية.

#التعليم بغزة #الطقس #الحكومة #مدارس #الوكالة

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