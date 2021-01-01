قطر الخيرية توزع سخانات مياه ومدافئ غاز على الأسر الفقيرة والأيتام

غزة / سما /

ضمن "حملة شتاء دافئ"، وبالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنهت جمعية قطر الخيرية تنفيذ مشروع توزيع سخانات المياه "البويلرات"، ومدافئ الغاز والذي شمل محافظات عدة في الضفة الغربية.

واستهدف المشروع 260 مستفيداً من أسر الأيتام والأسر الفقيرة، حيث استفاد 170 عائلة من المدافئ و90 عائلة من سخانات المياه وتوزعت العائلات على محافظات رام الله، ونابلس، وطوباس، والخليل، وبيت لحم.

من جانبه قال مدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين، أ. حذيفة جلامنة:" إن هذه الحملة التي تنفذها قطر الخيرية هي تقليد سنوي تهدف الجمعية من خلاله إلى المساهمة في سد احتياجات الأيتام والأسر الفقيرة في موسم الشتاء الذي يلقي بأعباء كبيرة على كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين بوجه عام."

وتقدم جلامنة بالشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي ساهمت طواقمها في المديريات المختلفة في تنفيذ المشروع عبر مراحله المختلفة سيما في أوقات التوزيع على المستفيدين ومن خلال مقرات الوزارة.

وأوضح جلامنة أن القيمة الاجمالية للمشروع فاقت 40 ألف دولار، وأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنفيذ مشاريع أخرى ضمن حملة شتاء دافئ منها مشروع الطرود الغذائية، ومشروع توزيع البطانيات وكسوة الشتاء، ومشروع توزيع وقود التدفئة، وأن هذه المشاريع تنفذ بالشراكة مع وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.