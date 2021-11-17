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الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر أبو عصب لذويه

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر أبو عصب لذويه



القدس المحتلة / سما /

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء ، تسليم جثمان الشهيد عمر أبو عصب، من بلدة العيسوية، لذويه.

وقال محمد محمود محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين، أنه تلقى اتصالاً من نيابة الاحتلال العامة لإبلاغه بقرار المشاورات والجلسات بينهم ووزير جيش الاحتلال والضباط حول "جثمان الفتى عمر أبو عصب"، حيث تقرر تسليمه لذويه لدفنه، دون تحديد اليوم أو المكان.

وأضاف المحامي محمود أن القرار جاء قبل عدة ساعات من جلسة محكمة الاحتلال العليا، والتي كانت مقررة ظهر اليوم، للنظر بالالتماس الذي قدمه نهاية الشهر الماضي.

وأوضح المحامي محمود أن النيابة طالبته قبل يومين بتأجيل "جلسة المحكمة العليا" لكنه رفض ذلك، وعليه صدر القرار اليوم بتسليم الجثمان.

وكان المحامي محمود قد طالب بعدم دفن الشهيد عمر أبو عصب، لحين البت بالالتماس.

واستشهد الفتى عمر أبو عصب، بتاريه 17/11/2021، برصاص مستوطن وقوات الاحتلال في القدس القديمة.

#الاحتلال

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