أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، على صدر صفحاتها الأولى، استشهاد شاب إثر إطلاق النار على مركبته واشتعالها قرب يعبد، وهدم منزلين في نحالين وجبل المكبر واقتلاع أشجار في ترقوميا، وعملية قمع واسعة بحق الأسرى في سجن "نفحة"، وإقرار خطة لتوسيع المجمع التجاري في المالحة وبناء 300 وحدة استيطانية جديدة.

كما تناولت تأكيد الرئيس محمود عباس لدى استقباله مساعدة

وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى مواصلة الصمود وعدم التنازل رغم كل الضغوطات التي تمارس بحقنا، وعلى ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس لدى استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى: مهما تعرضنا لضغوط وحصار مالي وسياسي فإننا لن نتنازل وسنصمد

- شهيد برصاص الاحتلال إثر إطلاق النار على مركبته واشتعالها قرب يعبد

- مركزية "فتح" تناقش عقد المؤتمر العام الثامن للحركة وتبحث التحضيرات الجارية لعقد "المركزي"

- عملية قمع واسعة بحق الأسرى في سجن "نفحة"

- العراق تخصص أكثر من 5.2 ملايين دولار دعما لشعبنا

- رحيل الناشطة النسوية الأردنية أسمى خضر

- منصور عباس يتبنى "قانون القومية": "إسرائيل يهودية وهكذا ستبقى"!!

- العاهل الأردني يعبر عن تقديره لتمسك كنائس وأوقاف القدس بالعهدة العمرية والعيش المشترك

- 7 وفيات بـ"كورونا" وارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" إلى 6 دون أعراض شديدة

- أول وفاة بـ"أوميكرون" في إسرائيل والمصادقة على تقليص الدوام بالقطاع العام بنسبة 50%

- فلسطينيو سوريا يحتجون على قرارات "الأونروا" تقليص مساعدتها لهم

- استمرار تأثير المنخفض الجوي

- مؤسسة محمود عباس تكرم مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري

"الأيام":

- "مركزية" فتح تعقد اجتماعا لمناقشة رزمة من القضايا

- تحذير من تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير أبو هواش

- شهيد جراء إطلاق النار على مركبته واشتعالها قرب يعبد

- هدم منزلين في نحالين وجبل المكبر واقتلاع أشجار في ترقوميا

- الرئيس يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية

- واشنطن: ما زلنا نشعر بالقلق إزاء احتمال إخلاء عائلات من الشيخ جراح

- عملية قمع واسعة بحق الأسرى في "نفحة".. الحركة الأسيرة تعلن اليوم خطوات تصعيدية

- الاحتلال يمنع الحراس الجدد من مزاولة عملهم في الأقصى

- "الوباء": 7 وفيات و333 إصابة جديدة منها إصابتا "أوميكرون" لقادمين من الخارج

- وينسلاند: يجب على إسرائيل وقف أنشطتها الاستيطانية وعنف المستوطنين

- "أوميكرون" عالميا: أوروبا تبحث فرض قيود وبايدن يصدر تحذيرا مخيفا بشأن المخاطر

- إسرائيل: تسجيل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" وارتفاع الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 341

- منصور عباس: إسرائيل ولدت كدولة يهودية، وهكذا ستبقى

- "المنخفض": عشرات الحوادث في الضفة وانحسار تدريجي دون أمطار في القطاع

"القدس":

- شهيد من قرية مركة في جنين جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارته

- إقرار خطة لتوسيع المجمع التجاري في المالحة وبناء 300 وحدة استيطانية جديدة

- الرئيس يدعو إلى وقف الممارسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين والبدء بعملية سياسية حقيقية

- الشيخ صبري يمنع من السفر خارج البلاد

- مستشار الأمن القومي الأميركي يزور رام الله وتل أبيب اليوم

- الأحوال الجوية السائدة تتواصل حتى الجمعة

- 320 مستوطنا يقتحمون الأقصى واعتقال 3 أطفال

- العاهل الأردني يؤكد على الاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

- 7 وفيات في غزة والخليل بفيروس كورونا

- مركزية فتح تناقش الاستعدادات لعقد المؤتمر الثامن للحركة

- "بتسيلم": جنود الاحتلال يطلقون النار على الفلسطينيين "كإجراء روتيني"

- إسرائيل تسجل أول حالة وفاة بالمتحور و1300 إصابة جديدة بالوباء

- بايدن يرفض مناقشة الشأن الإيراني مع بينيت منذ أسابيع

- منصور عباس يتبنى "قانون القومية" العنصري: "إسرائيل يهودية وهكذا ستبقى"

- رئيس الموساد السابق كشف علاقة جهازه بطبيب زعيم عربي

- الغموض يكتنف مصير إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس

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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الأربعاء:

"هآرتس":

- الكنائس في القدس في حملة غير مسبوقة ضد إسرائيل "يريدون قلعنا من المدينة"، ويحذرون من أن الجالية المسيحية قد تختفي من القدس بسبب العنف ضدهم من قبل اليهود والمنظمات الاستيطانية التي تحاول السيطرة على العقارات في الحي المسيحي

- البطريرك ثيوفيلوس الثالث "للمرة الأولى في التاريخ أصبح مستقبل المسيحيين غير مستقر في القدس والأراضي المقدسة

- وزارة الخارجية الإسرائيلية تهاجم وبشدة موقف رؤساء الكنائس

- الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذرت من المواجهات في مستوطنة "حومش" لكنها لم تمنع وصول المستوطنين إلى المدرسة الدينية

- مراعي للمستوطنين في مناطق في الخليل دون معرفة وموافقة الجيش

- الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ: سأنقل طلبا للولايات المتحدة بعدم إخلاء مستوطنة "حومش"

"يديعوت أحرونوت":

- قائد سلاح الجو الإسرائيلي القادم يقول بالإمكان الآن ضرب المفاعل النووي الإيراني ويحذر حزب الله من الانضمام إلى الحرب

- الخبراء يقترحون جرعة رابعة لمن هم فوق 60 عاما

- اعتقال 3 صيادلة من مستشفى رمبام

- في حيفا: شبهة إعطاء عقاقير انتهت صلاحيتها لمرضى السرطان

- نتنياهو يهاجم عضو الكنيست "يسرائيل كاتس" الذي يريد منافسته على رئاسة الليكود

- قتل فلسطيني حاول دهس جنود في حاجز شمال الضفة وكان يقود سيارة رقمها أصفر

"معاريف":

- تقييدات المتحور الجديد تخوفا من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة

- وفاة أول إسرائيلي بمتحور "اميكرون"

- مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن يقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وسيلتقي الرئيس محمود عباس وسيؤكد له أن بايدن يريد تقوية العلاقات مع الفلسطينيين وتقوية السلطة الفلسطينية ويرى أن المفاوضات لحل الدولتين هي الطريق الأفضل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

- عشية عيد الميلاد: عدد المسيحيين في البلاد 182 ألفا وأغلبهم يعيشون في الشمال