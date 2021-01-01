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ثلاث أسيرات يعلن الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاث أسيرات يعلن الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

قال مكتب إعلام الأسرى إن ثلاث أسيرات معزولات في سجون الاحتلال، بدأن بإضراب مفتوح عن الطعام، وستنضم إليهم باقي الأسيرات على مراحل.

وأكد المكتب اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرة مرح باكير، والأسيرة شروق دويات في زنازين سجن "الدامون".

وذكر أن إدارة سجون الاحتلال حولت قسم الأسيرات في سجن الدامون إلى قسم للعزل، ومنعت الأسيرات من الخروج إلى الساحة.

ونقل مكتب إعلام الأسرى عن الأسيرات مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة للوقوف على جريمة التنكيل بهم والاعتداء عليهم.

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