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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الخليل

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة يطا، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، وهم: المواطن ياسر ابراهيم الجندي (43 عاما)، ونجليه يزن (20 عاما) ويزيد (18 عاما)، وعدي عبادة الشواهين، وأيوب حسين شريتح.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات داهمت بلدتي سعير، وبيت أمر، واعتقلت كلا من: نزال عدنان الجبارين (25 عاما)، وفارس تيسير المطور، وعيسى علي جرادات، ويوسف محمد اخليل (21 عاما)، والفتى جميل عبد جميل ابو عياش (15 عاما)، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

#الاحتلال #الخليل

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