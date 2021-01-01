بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 9 مواطنين، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

. يوسف عايد- بيت أمر شمالي الخليل

٢. عيسى عودة- حزما شرقي القدس

٣. قصي حامد الخطيب- حزما

٤. صالح عمر الخطيب- حزما

٥. ورد عبده- كفر نعمة غربي رام الله

٦. عطا الله محمد زعول- حوسان غربي بيت لحم

٧. أحمد بدير- مخيم عايدة شمالي بيت لحم

٨. سلوم الدبس- مخيم عايدة

٩. الفتى جميل عبد أبو عياش- بيت أمر