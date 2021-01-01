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حالة الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي



رام الله / سما /

قالت دائرة الأرصاد الجوية ان البلاد تتأثر اليوم بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الخميس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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