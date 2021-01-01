كهرباء غزة: الزيادة على طلب الكهرباء انعكس على جدول التوزيع

غزة / سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك زيادة واضحة في الطلب على الكهرباء وصلت عند ساعات هذا المساء إلى (551 ميجاوات)، ما زاد من نسبة العجز الذي تحاول السيطرة عليه، وانعكس بشكل مباشر على جدول التوزيع.

ولفتت الشركة في بيان لها، إلى أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية.

ودعت المواطنين للالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل مع الكهرباء في ظل المنخفضات الجوية للحفاظ على سلامتها وترشيد الاستهلاك لتجاوز هذه الفترة في ظل المنخفضات الجوية.

وبينت أن طواقمها تبذل جهودًا كبيرة من أجل توزيع الكهرباء على المواطنين وفق أعلى درجات العدالة والكفاءة، كما ويتم التعامل مع الإشارات والتبليغات الواردة من مختلف المحافظات لتلبية حاجات المواطنين الطارئة.

وأكدت أن السلوك العام للاستهلاك من قبل المواطنين واستجابتهم لتوصيات الشركة ينعكس على طبيعة جدول الكهرباء واستقراره.