وزارة الاقتصاد: جناح فلسطين في إكسبو دبي يستقبل 6 آلاف زائر يوميًا

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن جناح دولة فلسطين في معرض "إكسبو دبي 2020"، سجّل متوسط 6 آلاف زائر يوميًا من مختلف بلدان العالم.

وأضافت في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجناح دولة فلسطين يشهد اقبالاً كبيراً من زوار أجنحة الدول المشاركة في المعرض والجاليات الفلسطينية من مختلف بلدان العالم، مشيرةً إلى أن الزوار عبّروا عن إعجابهم بالشواهد والعروض التي تقدم من برامج تراثية ووثائقية تعنى بالتراث والذاكرة الوطنية، ومكونات الهوية الفلسطينية، علاوة على تقديم المنتجات الحرفية والتراثية، والمأكولات الفلسطينية.

وتابعت أن الزوار يحرصون على توثيق زيارتهم بختم الجواز بطابع فلسطين "إكسبو فلسطين"، احتفاء بهذه الزيارة التي وثقت مكونات الهوية الفلسطينية البصرية والمادية.

ويتواصل إكسبو دبي 2020 الذي افتتح في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى 31 آذار/مارس 2022 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل". ويعد أول إكسبو يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.