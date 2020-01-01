  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الاقتصاد: جناح فلسطين في إكسبو دبي يستقبل 6 آلاف زائر يوميًا

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد: جناح فلسطين في إكسبو دبي يستقبل 6 آلاف زائر يوميًا



رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن جناح دولة فلسطين في معرض "إكسبو دبي 2020"، سجّل متوسط 6 آلاف زائر يوميًا من مختلف بلدان العالم.

وأضافت في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجناح دولة فلسطين يشهد اقبالاً كبيراً من زوار أجنحة الدول المشاركة في المعرض والجاليات الفلسطينية من مختلف بلدان العالم، مشيرةً إلى أن الزوار عبّروا عن إعجابهم بالشواهد والعروض التي تقدم من برامج تراثية ووثائقية تعنى بالتراث والذاكرة الوطنية، ومكونات الهوية الفلسطينية، علاوة على تقديم المنتجات الحرفية والتراثية، والمأكولات الفلسطينية.

وتابعت أن الزوار يحرصون على توثيق زيارتهم بختم الجواز بطابع فلسطين "إكسبو فلسطين"، احتفاء بهذه الزيارة التي وثقت مكونات الهوية الفلسطينية البصرية والمادية.

ويتواصل إكسبو دبي 2020 الذي افتتح في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى 31 آذار/مارس 2022 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل". ويعد أول إكسبو يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

#وزارة الاقتصاد الوطني #إكسبو دبي 2020

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : مهمة الوفد الأمني المصري في قطاع غزة كانت صعبة ومعقدة

فيديو وصور : حفل موسيقي راقص بالسعودية يثير جدلا

حماس تكشف فحوى رسالتها لمصر.. وتهدد إسرائيل: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة..

وسط تصفيق حاد .. منصور عباس : "إسرائيل يهودية وهكذا ستبقى"

ارتفاع في سعر صرف الدولار

بتبنيها سياسة الهدوء.. صحيفة عبرية تتسائل: هل تنتظر إسرائيل أن تنفجر حماس في وجهها؟

خمس كتل طلابية في جامعة بيرزيت تطالب الدكتور غسان الخطيب بالاعتذار ومجلس الأمناء بالتدخل

الأخبار الرئيسية

الرئيس لـ"يائيل لمبرت": يجب وقف ممارسات اسرائيل للبدء بعملية سياسية وفق هذه الآلية

6

جنين: استشهاد شاب في مركبة محترقة استهدفها الاحتلال قرب يعبد (فيديو)

صحيفة عبرية تكشف عن خطوة إسرائيلية تزيد موقف إيران قوة في مفاوضات فيينا

توماس-نايدس-السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-730x438

هآرتس: “قانون لافي” للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.. هل تجدي الدولارات؟

الحركة الأسيرة توجه رسالة لشعبنا ومقاومته.. وتحذر: المساس بالأسيرات ستفجر الأوضاع

الاتصالات الفلسطينية