مؤسسة محمود عباس تكرّم مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري

رام الله / سما /

كرّمت مؤسسة محمود عباس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، تقديرا لتعاونه الدائم ودعمه للمؤسسة وأنشطتها وتسهيل مهماتها.

جاء ذلك خلال زيارة نظمتها المؤسسة لمقر الصندوق القومي في رام الله ممثلة برئيسها التنفيذي جمال حداد ومنسقة مشاريع فلسطين ميسون القدومي.

وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تكريم الدكتور خوري يأتي في إطار تعزيز العمل المشترك مع الصندوق، تحقيقًا لأهداف ورؤية مؤسسة محمود عباس المتمثلة بدعم أبناء شعبنا في مخيمات الشتات من خلال برامجها المختلفة: التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والإغاثية

من جهته، أثنى خوري على عمل المؤسسة وما حققته من انجازات ملموسة على أرض الواقع، خاصة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مؤكدًا دعم الصندوق المتواصل للمؤسسة وأهدافها الإنسانية والوطنية .

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجّلة في فلسطين ولبنان، تأسست في العام 2011 وتعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينين في الوطن والشتات، وخصوصًا مخيمات لبنان نظرًا للأوضاع الصعبة التي يعيشونها هناك.

ومن أهم برامج المؤسسة، "برنامج الطالب" الذي يقدّم منحًا تعليمية للآلاف من الطلبة الفلسطينين اللاجئين في مخيمات لبنان، و"برنامج التكافل الأسري" الذي يقدّم مساعدات مالية شهرية لمئات العائلات الفلسطينية هناك، و"برنامج فلسطين" الذي يقدّم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وإغاثية مختلفة للأسر المستورة داخل فلسطين، وينفذ مشاريع مختلفة وخاصة في المناطق المهددة وفي القدس وغزة .