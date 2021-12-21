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أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في إسرائيل

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل سجلت أول حالة وفاة لمصاب بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل شهدت أول حالة وفاة لمصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون"، في مستشفى سوروكا، أمس الاثنين، لرجل يبلغ من العمر 75 عاما.

وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن الرجل الذي توفي قد سبق أن تم تطعيمه مرتين فقط، في وقت مر أكثر من ستة أشهر على التطعيم الثاني له.

وفي تقرير سابق لهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" إلى 341 حالة مؤكدة، فضلا عن وجود حوالي 807 حالة أخرى يشتبه بإصابتها بالمتحور نفسه.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة التي نوقشت، أول أمس.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".

وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من القارة الأفريقية على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.

وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأحد، تسجيل 40 إصابة بالمتحور، لتصل إجمالي الإصابات به إلى 175، بالإصافة إلى أن هناك اشتباه كبير في إصابة 380 حالة إضافية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه أمس بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%، وإحالة باقي الموظفين للعمل من المنزل على خلفية تفشي متحور أوميكرون، وفق إعلام عبري رسمي.
 

#اسرائيل #متحور أوميكرون #فيروس كورونا

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