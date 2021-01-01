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منظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا



جنيف /سما/

أعطت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "نوفافاكس" الأمريكية ضد فيروس كورونا.

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن اللقاح الجديد معد وفق تكنولوجيا أكثر تقليدية ومختلفة عن تلك المستخدمة في اللقاحات المنتشرة حتى الآن على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي.

ويوم أمس الاثنين، صادقت وكالة الأدوية الأوروبية على تسويق لقاح شركة "نوفافاكس" باسم "نوفاكسوفيد".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن "نوفاكسوفيد" هو اللقاح العاشر الواقي من فيروس كورونا الذي يُعتمد بشكل طارئ.

وانضم "نوفاكسوفيد" إلى لقاحات "كوفاكسين" الذي تنتجه الشركة الهندية بارات بايونتيك، و"كوفوفاكس" لمعهد سيروم الهندي بموجب ترخيص من الأمريكية "نوفوفاكس".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن نوفافاكس ونوفاكسوفيد "مصنوعان باستخدام التقنية نفسها".

وتوصي لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالتطعيم بنوفاكسوفيد اعتبارا من سن 18 عاما وبوجوب إعطاء الجرعات "كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع".
 

#منظمة الصحة العالمية #شركة نوفافاكس الأمريكية #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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