  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين: الأمريكيون على عتبة دارنا ولا مجال للتراجع أكثر

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: الأمريكيون على عتبة دارنا ولا مجال للتراجع أكثر



موسكو /سما/

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قيام الولايات المتحدة بتسليح أوكرانيا وحثها على مواجهة روسيا يخلق تهديدات خطيرة للأمن القومي الروسي.

وقال بوتين في كلمة له خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم الثلاثاء: ماذا تفعل الولايات المتحدة الآن على الأراضي الأوكرانية، الواقعة ليس على بعد آلاف الكيلومترات من حدودنا، ولكن على عتبة دارنا. ويجب أن يفهموا أنه ليس لدينا مكان لمزيد من التراجع".

وتابع: "لا توجد أسلحة فرط صوتية لدى الولايات المتحدة حتى الآن، لكننا نعرف متى سيمتلكونها. هذا أمر لا يمكن إخفاؤه. و(يوما ما) سيسلمونها إلى أوكرانيا. هذا لا يعني أنهم سيستخدمونها غدا، لأنه يوجد لدينا "تسيركون"، وليس لهم مثله بعد. لكن تحت هذا الغطاء سيسلحونهم وسيدفعون متطرفين من الدولة المجاورة باتجاه روسيا، بما في ذلك إلى شبه جزيرة القرم، على سبيل المثال، وذلك في ظل ظروف مواتية لهم، كما يبدو لهم".

وتساءل الرئيس الروسي: "هل يعتقدون أننا لا نرى هذه التهديدات؟ أم يعتقدون أننا سنتفرج عليها مكتوفي الأيدي؟ لم يعد لدينا مكان للتراجع"!

وفي وقت سابق وصف بوتين توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا بأنه خط أحمر بالنسبة لروسيا.

#روسيا #فلاديمير بوتين #حلف الناتو #حلف شمال الأطلسي #الولايات المتحدة #اوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : مهمة الوفد الأمني المصري في قطاع غزة كانت صعبة ومعقدة

فيديو وصور : حفل موسيقي راقص بالسعودية يثير جدلا

اسرائيل تطلق عملة خمسة شيكل جديدة

وسط تصفيق حاد .. منصور عباس : "إسرائيل يهودية وهكذا ستبقى"

ارتفاع في سعر صرف الدولار

خمس كتل طلابية في جامعة بيرزيت تطالب الدكتور غسان الخطيب بالاعتذار ومجلس الأمناء بالتدخل

تقرير فرنسي يكشف "الجهات الداعمة" لسيف الإسلام القذافي في سباق الرئاسة الليبي

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف عن خطوة إسرائيلية تزيد موقف إيران قوة في مفاوضات فيينا

توماس-نايدس-السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-730x438

هآرتس: “قانون لافي” للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.. هل تجدي الدولارات؟

الحركة الأسيرة توجه رسالة لشعبنا ومقاومته.. وتحذر: المساس بالأسيرات ستفجر الأوضاع

حماس تكشف فحوى رسالتها لمصر.. وتهدد إسرائيل: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة..

صواريخ

بتبنيها سياسة الهدوء.. صحيفة عبرية تتسائل: هل تنتظر إسرائيل أن تنفجر حماس في وجهها؟

الاتصالات الفلسطينية